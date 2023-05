Bentley Continental GT Speed | tutto sulla coupé inglese da 659 Cv

(Di sabato 6 maggio 2023) Da vent'anni laGT è sinonimo di eleganza e velocità, specie nella versione, mossa dal possente motore W12 da 659 Cv e 900 Nm di coppia. Questo propulsore, fiore all'...

Da vent'anni laGT è sinonimo di eleganza e velocità, specie nella versione Speed, mossa dal possente motore W12 da 659 Cv e 900 Nm di coppia. Questo propulsore, fiore all'occhiello del gruppo ...GT e Flying Spur: nuove finiture in alluminio spazzolato Un'altra esclusività presente sulla gammaGT e Flying Spur è la finitura tecnica in alluminio spazzolato a ...Passa da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi la, l'elegante gran turismo britannica spinta da un motore W12 biturbo da 6 litri dae 900 Nm di coppia. Si tratta di un modello capace di raggiungere i 335 ...

Bentley celebra l’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla del 6 maggio 2023 con una serie di cuscini rifiniti a mano, con colori perfettamente abbinati agli interni delle Bentley Bentley ...Bentley ha concluso il primo trimestre del 2023 con risultati finanziari da record e un aumento del fatturato e delle vendite.