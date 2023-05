Bennacer-Hernandez | il Milan stende la Lazio e si rilancia per la corsa Champions

(Di sabato 6 maggio 2023)o – Ilbatte 2-0 la, torna momentaneamente al quarto posto in attesa di Roma-Inter,ndosi nellaad un posto inLeague. Alla squadra rossonera basta un tempo. Al 17’ gol di, bravo a sfruttare un errore di Casale e Marcos Antonio. Al 29’ Theoreplica la prodezza dello scorso anno contro l’Atalanta: parte dalla sua area di rigore e batte Provedel con un sinistro da fuori. Pioli però non sorride per la prematura uscita dal campo di Leao all’11’ per un problema all’inguine. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i biancocelesti, che restano comunque al 2° posto con 64 punti, uno in più della Juventus e tre del. Così in campo Pioli ritrova Kjaer e Giroud nell’undici ...

