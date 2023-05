Bennacer e Hernandez | il Milan c' è e vede la Champions Lazio battuta

(Di sabato 6 maggio 2023) Ilvince lo scontro diretto per laLeague battendo laper 2 - 0, con le reti die Theo, e rilancia le proprie ambizioni per entrare nelle prime quattro mentre ...

Il Milan supera nettamente la Lazio nella sfida Champions e l'avvicina in classifica. I migliori in campo sono gli autori dei gol: Theo. Delude la squadra di Sarri, una sola sufficienza: Felipe Anderson. Le pagelle di Andrea ...Lazio battuta a San Siro per 2 - 0 con i gol dial 17' e di Theoal 29': il Milan si porta così a - 3 dai biancocelesti, riaprendo la lotta per un posto Champions. I rossoneri hanno controllato la partita fin dall'inizio, senza ...Migliori in campo:protagonista e non solo per il gol. Segnatura da grande campione di Theo. Insomma, il Milan è vivo, per la Lazio brutta lezione. ...

Il Milan si risveglia con la Lazio: Bennacer e Theo Hernandez in gol, Inter avvertita La Gazzetta dello Sport

Il Milan batte la Lazio 2-0 con i gol di Bennacer e Theo Hernandez ma rischi di perdere per infortunio Rafa Leão per il derby di Champions League contro l’Inter in programma mercoledì. L’attaccante po ...Il Milan rilancia le ambizioni Champions League econ una maiuscola prestazine. A San Sito Lazio battuta 2-0. Sfortunato Leao al 10' , il portoghese deve lasciare il terreno di gioco per infortunio al ...