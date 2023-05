Benevento | resta solo la matematica | il ritorno in C è ormai una certezza

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiuna sola alleata per il: lai numeri tengono ancora aggrappata la Strega alla serie B, almeno fino alla giornata di domani. L’ennesima figuraccia, del resto, non poteva portare a un esito diverso. I giallorossi riescono nell’impresa di perdere anche sul campo del non irresistibile Cittadella, rimediando tre gol da una formazione che faceva fatica a segnare e che aveva il secondo peggior attacco della categoria. Una retrocessione scontata per una squadra che, nella gestione Agostinelli, aveva vivacchiato in termini di risultati, nonostante qualche buona pzione. Oggi, invece, c’è stato un deciso passo indietro anche sul rettangolo di gioco, dove ilè stato incapace di creare grossi grattacapi a una formazione che ...

importante il fattore Olimpico con ben 8 successi nelle ultime dieci partite ufficiali lì.

