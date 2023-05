...00 in Tutti Bravi dal Divano con: Marco Russo, Marco Parolo, Valon, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo Sabato sera ad alta tensione allo stadio Zini, dove si tiene un match crucialele ...... Gabriele Giustiniani - Commento: ValonBordocampo ed interviste: Orazio Accomando Pre (dalle 20:15) e post partita con: Ilaria Alessio e Sergio Floccari Trasferta ligureil Monza, ...Tutto pronto allo stadio Piccoquesta che è una partita di capitale importanzala corsa ... Spezia - Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Valone su ...

Behrami: “Per me il Milan dovrebbe giocare sempre con la squadra tipo” Pianeta Milan

Il talent di DAZN, Valon Behrami, ha parlato prima della sfida fra Milan e Lazio parlando del deludente pari infrasettimanale. "Pioli ha capito che quel tipo di turnover non ha portato quel ...Ian Gut, fratello minore di Lara Gut-Behrami, ha deciso di dire basta con lo sci a 28 anni. Il ticinese, davvero promettente in giovane età, non ha probabilmente mantenuto tutte le aspettative riposte ...