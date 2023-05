Beatrice Venezi e il governo | «Sta realizzando i miei valori Giorgia Meloni? Dovrebbe sorridere di più»

Leggi su open.online

(Di sabato 6 maggio 2023), 33 anni, lucchese, «direttore d’orchestra», parla oggi in un’intervista a La Stampa della sua amica. E delche, dice, sta «i suoi». Il colloquio con Francesco Rigatelli comincia con una sua piccola biografia: «Provengo da una famiglia daiconservatori, ma credo nella libertà dell’arte. Anzi, proprio questo bisogna porsi come obiettivo: liberare la cultura dalla retorica e dall’oppressione che ha subito negli ultimi 70 anni». Dice che è a favore della pillola contraccettiva gratuita: «E mi pare una decisione all’opposto di quel che si temeva dalla destra». Identità e temi E aggiunge, in maniera molto libertaria: «Francamente non penso che questovoglia ...