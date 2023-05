Bayern Monaco | Tuchel | “Arrivo Kolo Muani? Non confermerei neanche se fosse vero”

(Di sabato 6 maggio 2023) Il tecnico del, Thomas, ha deviato le domande sul possibilein squadra da parte di Randal. “Non posso confermarlo perchè non è un argomento d’attualità. E non lose”, ha dichiarato in conferenza stampa. SportFace.

Commenta per primo Nestory Irankunda , ala 17enne dell'Adelaide United, è nell'agenda di mercato del, che vede in lui un altro Jonathan Davies. Beinsports assicura che il trasferimento alavverrà la prossima estate, senza escludere che resterà ancora un anno all'Adelaide United ...Le formazioni ufficiali di Werder Brema -, match della trentunesima giornata di Bundesliga. Un punto separa i bavaresi dal Borussia Dortmund, seconda classificata. Ilha bisogno di tre punti per difendere il primato in ..."Il Napoli gioca all'italiana". E di quell'italianità se ne beava Ottavio Bianchi dopo la semifinale di Coppa Uefa , vinta, contro ilnell'89. Giocava all'italiana e vinceva quel Napoli: difesa solida, centrocampo di qualità e quantità e davanti...beh davanti Careca e soprattutto Maradona . Modello, l'italianità, ...

Bayern Monaco, due top club su Mane | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Formazioni ufficiali Werder Brema-Bayern Monaco: Bundesliga 2022/2023. Le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco ...“Il Napoli gioca all’italiana”. E di quell’italianità se ne beava Ottavio Bianchi dopo la semifinale di Coppa Uefa, vinta, contro il Bayern Monaco nell’89. Giocava all’italiana e vinceva quel Napoli: ...