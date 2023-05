Basta ipocrisie | è lo scudetto del Napoli | non dei napoletani

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 maggio 2023) Qualcuno dice che io abbia del livore di fronte allodel. È ovviamente una cazzata: non me ne frega nulla, anzi sono contento per chi gioisce. Questo accade sempre tranne quando vince la squadra opposta alla mia, della stessa città. Negli altri casi sono sempre contento. Ho amici tifosi in tutte le squadre, sono quindi contento che alcuni di questi adesso siano contenti. Non ho alcuna avversione o rosicamento di fronte allodel. L’altra sera, ho espresso un piccolo concetto in televisione che è stato rilanciato da giornalie da alcuni siti. Un concetto molto semplice: questo non è lo “del popolo”, lo “del Sud” né tantomeno lo “del riscatto”. È lodi un ...