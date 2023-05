Basket | playoff Nba | i risultati delle partite

Los Angeles ospita Golden State alla Crypto Arena in gara - 3 dei quarti di finale deiNBA 2022/2023 . Sfida in parità dopo le prime due partite, con i Lakers che si sono imposti in gara - 1 sul 112 - 117 per poi cadere in gara - 2 sul 127 - 100. Los Angeles cercherà ora di ...Miami ospita New York al Kaseya Center in gara - 3 dei quarti di finale deiNBA 2022/2023 . Sfida in parità dopo le prime due partite, con gli Heat che si sono imposti in gara - 1 sul 101 - 108 per poi cadere in gara - 2 sul 111 - 105. Miami cercherà ora di sfruttare ...Devin Booker grande protagonista della serata: il numero 1 dei Suns ha eguagliato il suo massimo in carriera aicon 47 punti. Grande partita anche di Durant, che firma ben 39 punti.

Basket, playoff serie B | La Libertas Livorno sfida Desio: biglietti in vendita da venerdì 5 maggio LivornoToday

Philadelphia, 6 mag. -(Adnkronos) – I Boston Celtics si impongono in trasferta per 114-102 a Philadelphia su Sixers e si portano in vantaggio per 2-1 nella serie di semifinale della Eastern Conference ...New York, 6 mag. – (Adnkronos) – I risultati delle partite dei playoff Nba, tra parentesi la situazione nella serie di semifinale di Conference: Philadelphia 76ers-Boston Celtics 102-114 (1-2); Phoeni ...