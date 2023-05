Baseball | l’Italia U23 si raduna I convocati di coach D’Auria

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Sta per ricominciare il lavoro delle Nazionali italiane di. Il prossimo 18 maggio, con la Serie A 2023 che sta per giungere alla fine della sua prima fase, partirà a Reggio Emilia il raduno della squadra dell’Under 23, pronta a disputare questa estate i Campionati Europei 2023 di categoria, in scena da martedì 8 a sabato 12 agosto. Si tratterà di un evento di fondamentale importanza per i nostri colori. La rassegna continentale metterà infatti in palio due posti per i Campionati Mondiali che si svolgeranno in Cina nel 2024. Per questo motivoAlbertoè motivato a preparare nel migliore dei modi la competizione, studiando nel dettaglio tutte le caratteristiche dei propri ragazzi. Saranno 24 non a caso gli azzurri recluati in terra emiliana. La maggior parte del gruppo è rappresentato da atleti provenienti appunto ...