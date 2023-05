Bari | sfuma la promozione diretta Il Sudtirol vince ancora | Pisa di nuovo k o

Festa Genoa! Con due giornate di anticipo il Grifone festeggia l'aritmetica promozione in Serie A, grazie al successo 2 - 1 sull'Ascoli a Marassi e al contemporaneo pareggio dela Modena che tiene i pugliesi (terzi) a 8 punti di distanza dai rossoblù (secondi). A firmare il successo di Gilardino sui marchigiani sono le reti di Bani e Badelj, con gol bianconero di Marsura.Mendes si rialza, i giallazzurri sbagliano l'esecuzione del corner e la possibilità. ...Como in casa con il Genoa che porta provvisoriamente la squadra di Grosso a +6 dai grifoni e +10 sul...Mendes si rialza, i giallazzurri sbagliano l'esecuzione del corner e la possibilità. ...Como in casa con il Genoa che porta provvisoriamente la squadra di Grosso a +6 dai grifoni e +10 sul...

Bari, sfuma la promozione diretta. Il Sudtirol vince a Terni, Pisa di nuovo k.o. La Gazzetta dello Sport

Altro che corsa in rosa, la Puglia resta al verde. Nel senso che non avrà una tappa del Giro d’Italia neppure quest’anno, per la seconda volta consecutiva. L’amore ...Non è strano: La quattordicesima domenica del tempo ordinario è la naturale evoluzione di un cinema delle piccole cose e delle grandi speranze reso pessimista dal lockdown, inevitabilmente in ...