Bandi Per Chi Crea | progetti a sostegno di autori | artisti | interpreti ed esecutori under 35 Candidature scuole entro il 28 giugno

(Di sabato 6 maggio 2023) Per Chiè un programma promosso dal MiC e gestito da SIAE che destina il 10% dei compensi per "copia privata" a supporto dellatività e della promozione culturale dei giovani. Il compenso compenso per copia privata è quello che si applica ai supporti e apparecchi idonei alla registrazione audio/video in cambio della possibilità di effettuare copie ad uso personale di opere protette dal diritto d’autore. L'articolo .

Per Chi Crea è un programma promosso dal MiC e gestito da SIAE ... copie ad uso personale di opere protette dal diritto d'autore. Sono disponibili tre bandi rivolti a aziende, scuole, enti e ...