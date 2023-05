Bambina di sei mesi muore nel sonno accanto alla madre minorenne in una comunità alloggio di Brindisi

(Di sabato 6 maggio 2023) Venerdì notte unadi seiè morta in unaper gestanti in provincia di, dove viveva temporaneamente con la, unapugliese. A quanto si apprende, la piccola sarebbe stata trovata morta al momento del risveglio da sua, con la quale stava dormendo. L’ipotesi più accreditata, secondo gli investigatori, sarebbe quella della cosiddetta morte in culla, ovvero un decesso per cause naturali tra cui un soffocamento provocato da un rigurgito. Sul corpo della piccola non sono emersi segni di violenza. Al momento la salma della bimba è a disposizione della Procura diche nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ma c'è una differenza tra me e te: tureligiosa io sono teologo. Tu pensi che Dio salvi io 'so' ... Li vedi come concorrenti, perché tutta la tua straziante intervista è l'intervista di una...... perché Ylenia diceva quella frase daprima di tuffarsi, e nuotava a farfalla. Ma il ... Mi sono detto: chitu per giudicare Dio Ricordati che anche Lui ha perso un figlio' . Oggi l'artista ...In totale sette persone sono rimaste ferite, di cui una in codice rosso (portata al pronto soccorso di Varese) ein giallo (portate a Como e a Legnano). Tra i feriti unadi 8 anni e un ...

Tragedia in una comunità: muore una bambina di sei mesi BrindisiReport

È stato fermato il padre che mercoledì 3 maggio aveva rapito il proprio figlio dall’ospedale di Magenta, in provincia di Milano, dove il bimbo si trovava ricoverato dalla nascita per problemi cardiaci ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...