Backlash 2023 orario italiano e match card 6 maggio | Roman Reigns ci sarà ?

WWE Backlash 2023 – Preview Zona Wrestling

La WWE si trova in Porto Rico dove questa notte si è tenuta una puntata di SmackDown e a 24 ore di distanza andrà in scena Backlash, primo PLE dopo WrestleMania. Porto Rico è anche casa di Bad Bunny, ...Buongiorno a tutti e tutte amici di Zona Wrestling e ben arrivati ancora, per un giorno in più, sulle nostre pagine. Siamo arrivati al giorno di Backlash, l’evento che si terrà al Coliseo de Puerto Ri ...