Autobomba contro blogger pro Putin

Veterano della guerra di Cecenia, combattente nel Donbass a capo di un battaglione di separatisti russi tra il 2015 e il 2018, ex deputato della Duma, Zakhar Prilepin e' un politico di spicco dell'...I precedenti Non è il primo attaccoi nazionalisti russi negli ultimi mesi e Mosca ha sempre puntato il ditoi servizi segreti ucraini. Il 2 aprile, il noto blogger militare Vladlen ...Lo scrittore nazionalista russo Zakhar Prilepin è rimasto gravemente ferito alle gambe in seguito all'esplosione di un ordigno piazzato sotto l'Audi A7 sulla quale viaggiava questa mattina nei pressi ...

Autobomba contro Prilepin, grave lo scrittore nazionalista russo. Mosca accusa Washington e la Nato la Repubblica

L’auto sulla quale viaggiava è esplosa nei pressi della città di Nizhny Novgorod. Morto l’autista. Un uomo è stato fermato con il sospetto di essere coinvolto nell’attentato. Avrebbe confessato di ...Una bomba ha fatto esplodere la macchina del giornalista e scrittore nazionalista russo Zakhar Prilepin, a Nizhny Novgorod. Lo scrittore è sopravvissuto, ma sarebbe ferito gravemente. Il suo ...