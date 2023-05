Aurora Ramazzotti vita da mamma | sveglia presto e passeggiata con ' l' imperatore' Cesare Augusto | ' Ma che caldo fa?'

(Di sabato 6 maggio 2023) Passeggiatina mattutina.ha deciso di usciredi casa per portare il piccoloa fare un giro per i parchi. Cappello nero, occhiali da sole e fascia sulle spalle per ...

Passeggiatina mattutina.ha deciso di uscire presto di casa per portare il piccolo Cesare a fare un giro per i parchi. Cappello nero, occhiali da sole e fascia sulle spalle per reggere il suo imperatore. Su ...È stato giusto mostrarla in tv di Mario Manca Incoronazione di Carlo III, ecco il dress code della cerimonia di Federico Roccae Michelle Hunziker: "gara di pancioni" sui social di ...Michelle nonna, mamma a 26 anni, ha reso Michelle una giovane nonna, ruolo che la Hunziker ama particolarmente, come lei stessa aveva confessato a Verissimo: 'Io sono super ...

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: «gara di pancioni» sui social Vanity Fair Italia

Sulla sua pagine Instagram Michelle Hunziker ha condiviso con i followers il suo segreto per mantenersi in forma: scopriamo insieme di cosa si tratta ...Michelle Hunziker è sempre più entusiasta del suo ruolo di nonna e non perde occasione per trascorrere del tempo con il piccolo Cesare. Vediamoli insieme.