Attentato allo scrittore nazionalista Zakhar Prilepin | Mosca accusa Usa e Gb

"È saltato in aria", rivendicato l'scrittore pro - Putin Da Kiev respingono ogni accusa. 'Moloch è sempre prevedibile. Non smette mai di sgranocchiare. Prima divora i suoi nemici, poi ...Terzo attacco in meno di un anno contro i media russi Zakhar Prilepin, uno scrittore russo noto per il suo sostegno all'intervento in Ucraina, è sopravvissuto a unmirato nella regione di ...L'ultimoè stato compiuto ieri mattina a Ninij Novgorod, la città sul Volga a 500 da Mosca. Era stata piazzata una bomba sulla Audi Q7 del propagandista Zakhar Prilepin. In passato aveva ...

Attentato allo scrittore nazionalista russo Prilepin, ferito dall'esplosione della sua auto Agenzia ANSA

Caso risolto in poche ore con una "confessione", che come in altri attacchi recenti viene contestata da chi viene indicato come mandante.Salta in aria l'ennesimo nazionalista pro-Cremlino. Per Mosca non ci sono dubbi: colpa dei servizi segreti ucraini. Putin si rivela sempre più ...