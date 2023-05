Attentato a scrittore russo Prilepin | salta in aria la sua auto

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – E’ rimasto ferito nell’esplosione della sualonazionalistaZakhar, mentre il suo autista è morto come riporta la Tass. La bomba era stata messa nel suo veicolo vicino alla città russa di Nizhni Novgorod. Secondo gli agenti delloè stato ricoverato con una ferita alla gamba, è cosciente e non è pericolo di vita. Secondo il sitoRbc,a bordo di un’Audi Q7 stava rientrando a Mosca dai territori delle ‘Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk’, quando si è fermato per pranzare nella regione di Nizhny Novgorod. I sospetti avrebbero seguito la sua, collocando la bomba sotto il cofano, mentre losi era allontanato. I servizi di ...

