Atletica | sprint festival | Italia in pista nella 4x100 con Patta | Melluzzo | Desalu e Tortu

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Firenze, 6 mag. - (Adnkronos) - Domenica a tutta velocità a Firenze. Allo stadio Ridolfi va in scena l'evento FlorenceRelays con le staffette azzurree con tante gare da seguire con attenzione, sullache ospiterà il Golden Gala Pietro Mennea il 2 giugno. Il focus è soprattutto sui campioni olimpici di Tokyo Lorenzo(in prima frazione), Fausto(terza) e Filippo(quarta), e sul secondo frazionista Matteo: è questo il quartetto ufficializzato in mattinata dal responsabile della velocità Filippo Di Mulo per andare alla ricerca di un tempo che possa garantire la partecipazione ai Mondiali di Budapest. Non esiste un crono che dia già la certezza matematica di partecipare: l'obiettivo è però quello di ...