Atletica | debutta la 4×100! Italia a Firenze con 3 Campioni Olimpici La formazione | chi sostituisce Jacobs?

(Di sabato 6 maggio 2023) Cresce l’attesa per l’esordio stagionale della 4×100. Domenica 7 maggio l’scenderà in pista allo Stadio Ridolfi diper prendere parte a una tappa delle Sprint Festival Relays. Vedremo all’opera ben tre: Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Il responsabile della velocità Filippo Di Mulo li ha inseriti nello stesso ordine che portò all’apoteosi dei Giochi di Tokyo: il sardo al lancio, il cremonese in terza, il brianzolo in chiusura. Non ci sarà Marcell: il Campione Olimpico dei 100 metri farà il suo debutto nelle prossime settimane, il suo posto in seconda frazione è stato preso da Matteo Melluzzo, che ha dunque vinto il ballottaggio con Marco Ricci. Gli azzurri andranno a caccia di un tempo degno di nota, in modo da avvicinarsi alla qualificazione ai ...