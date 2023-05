Atalanta | niente Juventus per Højlund Gasperini in emergenza per la supersfida

... ai microfoni di DAZN, su Leao ha spiegato: 'Rafa mi ha detto che sta bene e che non c'èdi ... Theo Hernandez e i gol d'autore: da Milan -a Milan - Lazio Theo Hernandez e i suoi gol d'...Saranno sei i giocatori assenti in casa nerazzurra . C'era la speranza di un recupero del danese - fermatosi nel riscaldamento pre - Spezia - che però avverte ancora un fastidio al muscolo ileopsoas ......segna un gol ancora più spettacolare di quello famosissimo della stagione scorsa contro l'. e fa partire un sinistro destinato nell'angolino sul quale Provedel non può faranche per ...

Atalanta, niente Juventus per Højlund. Gasperini in emergenza per ... L'Eco di Bergamo

Curioso di tutto ed esperto di niente. Classe 1968 (ohibò…), maturità tecnica e studi in Giurisprudenza, lavora a L’Eco di Bergamo dal novembre 1997. Vicecap… U na vita in bianconero, anche se in Ital ...SERIE A. Come Lookman, anche Højlund deve dare forfait e così mister Gasperini dovrà varare un’Atalanta di emergenza per la supersfida contro la Juventus di domenica 7 maggio al Gewiss Stadium (ore 12 ...