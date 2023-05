Atalanta-Juventus | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

È uno dei tre confronti diretti per la Champions che animano il programma della 34ma giornata di serie A:si affrontano alle 12.30 di domani al Gewiss Stadium di Bergamo in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa ai primi quattro posti. Diretta streaming su Dazn con ...... è il mese decisivo per la, in campo - con il campionato e le coppe - e fuori con le ... dallo spareggio - Champions con l'('sapremo anche dopo le gare di oggi se la quota Champions è ...Domenica alle 12:30 sarà tempo di. In conferenza stampa, Massimiliano Allegri , mister dei bianconeri, ha presentato la gara nel consueto appuntamento con i media. Sulla sfida e sull'atteggiamento dei suoi: "Che ...

Atalanta-Juventus, Allegri: "Sfida decisiva per la Champions. Giuntoli Sceglie la società" - Sportmediaset Sport Mediaset

Quella in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium sarà una sfida importantissima in ottica qualificazione Champions. Ecco le possibili scelte e i ballottaggi in casa bianconera ...Quella in programma domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium sarà una sfida importantissima in ottica qualificazione Champions. Ecco le possibili scelte e i ballottaggi in casa bianconera ...