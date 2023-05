Atalanta-Juventus | doppia batosta dell’ultim’ora | è ufficiale

(Di sabato 6 maggio 2023) Big match train programma per domani. Attenzione alle assenze, che potrebbero pesare molto. Domani alle 12.30 andrà in scena. Il match valido per la 34ma giornata del campionato di Serie A sarà, molto probabilmente, decisivo per il futuro di entrambe le squadre. Laè chiamata, dopo la vittoria con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Commenta per primo Di seguito i convocati dell'per la sfida contro la: non ce la fa Hojlund, che si era fermato prima della gara contro lo Spezia, e resta indisponibile Lookman. Fuori anche Palomino. Boga, Demiral, de Roon, ...TORINO - L'equilibrista Max Allegri si affaccia su Bergamo, dove domani all'ora di pranzo la suasfiderà l'in uno degli scontri diretti per l'Europa di questo turno di campionato. Già, l'equilibrista. Perché serve una vittoria, per la classifica e per il morale della truppa. Ma ...Commenta per primo Sono solo 19 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per, gara della 34ª giornata della Serie A TIM 2022 - 2023 in programma domani alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo: Boga Jérémie (10) Demiral Merih (28) de Roon Marten (15)...

Allegri, conferenza Atalanta-Juve: "Soulé parte, Iling resta. Su Pogba..." Tuttosport

L'Atalanta, con una nota ufficiale, ha comunicato che il Gewiss Stadium va verso il tutto esaurito per la gara con la Juventus: "Secondo impegno del mese di maggio per l’Atalanta ...Sono 24 i convocati da mister Allegri per la trasferta di Bergamo, in vista del lunch match di domani tra Atalanta e Juventus.