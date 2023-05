Assist del governo alle società di food delivery in causa con i rider sull’algoritmo Ma secondo i giuristi il tentativo potrebbe fallire

(Di sabato 6 maggio 2023) Il decreto lavoro del Primo maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e si è portato dietro le peggiori conferme di quanto era circolato nelle bozze. Tra queste, l’articolo 26, una norma che cerca di rendere praticamente impossibile per i lavoratori e i sindacati stessi conoscere il funzionamento degli algoritmi che sulle piattaforme assegnano e valutano il “lavoretto” deio di altri lavoratori della gig economy determinandone frequenza d’impiego e guadagni e basandosi solitamente sulla performance. L’ex ministro del lavoro, il dem Andrea Orlando, è stato il primo a dare l’allarme su una norma che mina “il diritto alla trasparenza sull’uso degli algoritmi nei posti di lavoro”. L’accusa era in un tweet: “Questonon sa guardare al lavoro che cambia e si schiera dalla parte delle grandi piattaforme”.i ...

Bello e intelligente l'che regala a Strootman ma che l'olandese spreca a tu per tu con Leali. Gudmundsson 5,5 : più sornionesolito, limita i lampi di classe al minimo indispensabile. Dà l'...I PROTAGONIST I - A cominciare da Albert Gudmundsson , l'uomo in piùGrifone in questa splendida cavalcata. Gol,, giocate geniali. Il folletto venuto dal freddo non si è fatto mancare ...Facendo punti il Palermo può anche chiudere matematicamente la 'missione' salvezza: con un pareggio i rosa sarebbero salvi, anche in caso di vittoriaBrescia domenica, perché in quel caso ...

Assist del governo alle società di food delivery in causa con i rider sull’algoritmo Il Fatto Quotidiano

Annuncio vendita Volkswagen T-Roc 1.6 TDI SCR Style BlueMotion Technology usata del 2019 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...L’occasionissima clamorosamente fallita da Finotto condiziona il match: il pareggio arriva nel finale. Non convincono le scelte di Viali, csotretto a rinunciare a Voca per un attacco influenzale MICAI ...