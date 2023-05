Assegno Unico | dal 1° marzo 2023 rinnovo automatico - Ecco la GUIDA INPS

... ci sono novità sui nuovi strumenti sostitutivi del reddito di cittadinanza, la riforma de contratti a termine, le novità sui fringe benefit e l', l semplificazioni legate agli obblighi ...... con il quale faremo chiarezza anche sulla possibilità che quanto percepito possa essere incrementato ricorrendo ad altre due misure: l'per figli a carico e il nuovo Supporto per la ...... dal primo marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli di età pari o superiore ai 21 anni , perché per il resto sono state sostituite dall'per figli che ...

Assegno unico, i pagamenti di maggio 2023: ecco le date dell'Inps. Previsti aumenti per il genitore vedovo (da ilmessaggero.it

Una volta vidimato, il documento sarà trasmesso al Quirinale per la firma e quindi pubblicato in Gazzetta ufficiale ...Così Margiotta Nervi, segretaria generale della Pierluigi Nervi Project Foundation, sulle frase di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sul Franchi: "Non le commento, ...