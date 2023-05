Assalto a Capitol Hill | uomo condannato a 14 anni

... è lo stesso che ha comminato la precedente sentenza più pesante: dieci anni a un poliziotto di New York , in pensione che il 6 gennaio di due anni fa ha aggredito un altro agente fuori da...... mentre partecipava con la moglie all'Hill del 6 gennaio 2021. Lo riporta l' Associated Press . Quella nei confronti di Peter Schwartz, di professione saldatore, è la pena più ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Abusi sessuali: ecco tutte le donne che accusano Donald TrumpHill, quattro Proud Boys colpevoli di sedizione Julie Chavez Rodriguez, nipote ...

Uomo condannato a 14 anni per l'assalto a Capitol Hill Agenzia ANSA

Un uomo del Kentucky, con una lunga serie di crimini alle spalle, è stato condannato a 14 anni e due mesi di carcere (più tre anni di libertà vigilata) per aver aggredito degli agenti di polizia con l ...Si tratta della pena più pesante finora comminata per la rivolta al Congresso. L'uomo, di professione saldatore, ha partecipato alla rivolta assieme alla moglie ...