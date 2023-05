Ascolti tv | ' I Migliori Anni' vince la prima serata

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - 'I', trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più seguito delladi venerdì, con 3.252.000 spettatori e il 20.5% di share. Al secondo posto, 'Il Patriarca' su Canale 5, con 2.470.000 spettatori e il 14.8% di share. Terzo piazzamento per 'The Transporter' su Italia 1, con 1.266.000 spettatori e il 6.7% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Quarto Grado' su Rete4 (1.114.000 spettatori, share 7.7%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.013.000 spettatori, share 5.3%), 'The Good Doctor' su Rai2 (855.000 spettatori, share 4.6%), 'Propaganda Live' su La7 (819.000 spettatori, share 5.9%), 'Non odiare' su Rai3 (608.000 spettatori, share 3.4%), '4 Ristoranti' su Tv8 (465.000 spettatori, share 2.8%).