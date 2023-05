Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo | Matteo Zurloni supera le qualificazioni di speed a Jakarta | out gli altri italiani

(Di sabato 6 maggio 2023) A(Indonesia) è iniziata la terza tappa delladel2023 di. Ad aprire le danze sono state ledello, la disciplina veloce che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sul fronte maschile il migliore del lotto è stato l’indonesiano Kiromal Katibin (5.03), capace di regolare il connazionale Veddriq Leonardo (5.09 per il primatista mondiale) e lo statunitense Samuel Watson (5.13). Ai piani alti anchedue indonesiani: Rahmad Adi Mulyono (quarto con 5.14) e Raharjati Nursamsa (5.18), separati dal cinese Liang Zhang (5.16). Il nostroè riuscito a qualificarsi per il tabellone a eliminazione diretta in programma domani: l’azzurro, ...

