Arisa | il significato del suo nome d’arte spiegato da lei

(Di sabato 6 maggio 2023) La cantantehaildel suo. Ilinfatti è un acronimo formato dalle iniziali dei nomi delle persone che compongono la sua famiglia: suo padre Antonio, ildella cantante, Rosalba, le sorelle Isabella e Sabrina e sua mamma Assunta. Questo fa capire come l’artista, il cui veroè Rosalba Pippa, sia davvero molto legata alla sua famiglia con la quale cerca di passare ogni momento libero dal lavoro. Unche dimostra come l’artista sia davvero una donna di grandissimo cuore e sensibilità oltre che dai valori forti e in grado di valorizzare i rapporti costruiti nel tempo.non ha mai creato un personaggio vero e proprio, ...

- serie TV (2014) ARTICOLO PRECEDENTE: testo edel brano 'Non vado più via' Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 5 maggio 5 Maggio ...ARTICOLO PRECEDENTE: testo edel brano 'Non vado più via' Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi 5 maggio 5 Maggio Anticipazioni TV ...... Il Feuerzangenbowle 2017 - 2018: Monsieur Claude e le sue figlie 2018: Come tu per me, così io per te 2019: I Presidenti 2019: cosa è giusto per uno ARTICOLO PRECEDENTE: testo e...

Arisa Non vado via, nuovo singolo: uscita e significato Tag24

Non vado via (Radio Date: 05-05-2023) DOPO AVER PUBBLICATO NEL 2022 IL SINGOLO “TU MI PERDICIÓN” ARISA, UNA DELLE VOCI PIÙ INTENSE E POLIEDRICHE DELLA SCENA CONTEMPORANEA ITALIANA, È PRONTA A TORNARE… ...Arisa, Non vado via: testo e significato della canzone, ecco di cosa parla il brano, ascolta il pezzo e guarda il video ufficiale ...