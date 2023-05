Arisa | foto in bikini e lingerie Non ti vergogni? Poi cos' ha scoperto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) I primi 40 anni di, al secolo Rosalba Pippa. La cantante abruzzese, rivelatasi al Festival di Sanremo all'esordio nel 2009 con Sincerità e poi trasformatasi in artista a tutto tondo, coraggiosa su e giù dal palco dell'Ariston, svela le proprie insicurezze e la propria forza a Repubblica. "So cosa voglio, il prossimo passo è la concretezza. Dipendiamo troppo dal giudizio degli altri". Il riferimento è anche alla sua immagine su Instagram, comprese le sue ormai famose "provocazioni" in ossequio alla body positivity. "Sono forte e fragile, come tutti. Ma ho imparato a volermi bene", ecco spiegate lecon i "rotolini di ciccia" in primo piano, inin spiaggia o in. Il suo nuovo obiettivo, non solo per la carriera, come detto è raggiungere maggiore "concretezza": "Siamo dipendenti dal ...