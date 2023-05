Ardea | incidente frontale sul lungomare | 3 feriti FOTO

(Di sabato 6 maggio 2023) Bruttonella serata di oggi, 6 maggio, suldeglitini, ad, all’altezza del fosso dell’Incastro, a poca distanza dal famigerato complesso immobile delle Salzare soprannominato “serpentone”. Due vetture, una Fiat 500 Abarth e un furgoncino, un Citroen Berlingo, si sono scontrate frontalmente in direzione Tor San Lorenzo, a poca distanza dal residence Le Sabbie d’Oro. L’urto è stato fortissimo e ha provocato il ferimento di 3 persone. A bordo di una delle due vetture anche una bambina, per fortuna rimasta illesa, ma sotto shock. Probabile manovra azzardata Lo scontropotrebbe essere riconducibile a una manovra azzardata da parte di uno dei due veicoli coinvolti, ma saranno gli agenti della polizia locale di, intervenuti sul posto per i ...

Due vetture, una Fiat 500 Abarth e un furgoncino, un Citroen Berlingo , si sono scontrate frontalmente in direzione Tor San Lorenzo , a poca distanza dal residence Le Sabbie d'Oro. L'urto è stato

