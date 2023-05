Ara Pacis Mundi di Medea simbolo di pace e per raccogliere la memoria dei caduti e dei dispersi

Leggi su udine20

(Di sabato 6 maggio 2023) L’Aradiè un complesso monumentale nato nel 1951 con l’intento di ricordare simbolicamente i caduti di tutte le guerre. Al suo interno troviamo un’urna in legno e bronzo con la scritta “L’ odio produce morte, l’amore genera vita” che raccoglie al suo interno le zolle di terra provenienti dai cimiteri di guerra nazionali e stranieri in Italia. Il monumento simboleggia il dolore e la distruzione cha accomuna vinti e vincitori durante la guerra. In esso sono custodite, inoltre, le terre raccolte nei Paesi che sono diventati teatro dei nuovi conflitti scoppiati in Europa e nel mondo fino ai giorni nostri, comprese le zolle di terra portate da Nassiriya (Iraq), quelle portate da Herat, in Afghanistan, e dal Libano. L’Aradiè stato consacrato il 6 ...