Apre con un omaggio a Paolo De Cecco l’VIII edizione di Mumart

(Di sabato 6 maggio 2023) Dopo oltre un secolo, in mostra a Francavilla al Mare 13 opere del cofondatore del Cenacolo Michettiano Inaugura oggi, con unDedi, presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare. Dopo oltre un secolo, 13 opere del cofondatore del Cenacolo Michettiano torneranno ad essere esposte nella cittadina costiera abruzzese. La rassegna di quest’anno, visitabile fino al 21 maggio, vedrà nelle sale ipogee del Museo Michetti oltre 130 opere, che compariranno anche in un catalogo, a cura di Franco Di Tizio, per la parte relativa a De, e di Maria Cristina Ricciardi, per le note critiche sugli 80 artisti selezionati e che provengono da tutta Italia e dall’estero. In mostra ci saranno opere pittoriche di vario genere e tematica, ...