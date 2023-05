Apnee notturne | un pacemaker impiantabile la nuova frontiera terapeutica

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – Stimolare il nervo che controlla il movimento della lingua e dei principali muscoli coinvolti nella respirazione (nervo ipoglosso) per mantenere aperte le vie respiratorie durante il sonno ed evitare episodi di apnea. È tra le nuove frontiere terapeutiche introdotte dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma per i pazienti con sindrome delle(Osas) che, secondo i dati epidemiologici, colpisce in Italia ben 24 milioni di persone di età compresa tra 15 e 74 anni (54% della popolazione adulta), di cui circa 12 milioni di affetti da patologia di livello moderato-grave (27% della popolazione adulta, di cui il 65% maschi). “Esistono diversi dispositivi di stimolazione del nervo ipoglosso che danno ottimi risultati e che presto introdurremo – spiega Manuele Casale, responsabile dell’Unità operativa semplice di ...

" Avere denti storti, quindi, non rovina solo il sorriso ma può avere ripercussioni pesanti su tutto il corpo, dalla postura alla respirazione (come le), dalla masticazione fino ..." Avere denti storti, quindi, non rovina solo il sorriso ma può avere ripercussioni pesanti su tutto il corpo, dalla postura alla respirazione (come le), dalla masticazione fino ...Attenzione ai fattori di rischio, tra cui lo stress, le, la carenza di vitamina D e il pisolino pomeridiano. Gli scienziati del Xiangya Hospital Central South University hanno infatti ...

Apnee notturne: un “pacemaker” impiantabile per curarle Tecnomedicina

(Adnkronos) - Stimolare il nervo che controlla il movimento della lingua e dei principali muscoli coinvolti nella respirazione (nervo ipoglosso) per mantenere aperte le vie respiratorie durante il son ...Gli uomini che soffrono di pressione temporale in giovane età hanno maggiori probabilità di sviluppare la demenza durante la vecchiaia ...