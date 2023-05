Antonella Fiordelisi spoilera la prima collana della sua capsule | Foto

(Di sabato 6 maggio 2023)si mostra sui social orgogliosa per il suo primo progetto: una collezione di gioielli in argento, di cui hato la“The Queen” Un progetto che si rivolge a donne e uomini: stiamo parlando dei gioielli in argento firmatiche si ispirano agli scacchi. Lo aveva annunciato il 25 aprile, rispondendo alle domande dei fan curiosi di conoscere i progetti lavorativi post Grande Fratello Vip 7. E lei ha soddisfatto le curiosità dei suoi numerosissimi follower, parlandocollezione in argento che la vede creativa per gli appassionati del genere. Insomma, uscita dalla casa di Cinecittà, la bella influencer ed ex gieffina sta dando vita a numerosi progetti lavorativi tra shooting, promozioni e la sua ...

Il brand ha dato il via alla stagione dei party ospitando VIP e influencer come, Cecilia Rodriguez e Rosalinda Cannavò a un super evento di apertura. Inoltre laha ...Ora, l'ex concorrente continua a far parlare di sé per la sua storia d'amore conche sembra procede a gonfie vele adesso che i due sono fuori dalla casa e lontani dalle ...... Leggi anchetorna in tv dopo il Gf Vip Orietta ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciata a tutti quei concorrenti del Gf Vip che nella Casa hanno assunto un ...

Antonella Fiordelisi e Rosalinda Cannavò ad Ibiza: il messaggio ironico per Andrea ed Edoardo 361 Magazine

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria trascorrono un piacevole weekend in famiglia tra amore, sorrisi e .... Con loro, oltre al cane Gohan, c'erano anche i genitori di Edoardo come ha svelato poi ...Un ex concorrente (ignoto) del Grande Fratello Vip sarebbe furioso per il suo risvolto professionale dopo il reality show ...