Il brand ha dato il via alla stagione dei party ospitando VIP e influencer come, Cecilia Rodriguez e Rosalinda Cannavò a un super evento di apertura. Inoltre laha ...Ora, l'ex concorrente continua a far parlare di sé per la sua storia d'amore conche sembra procede a gonfie vele adesso che i due sono fuori dalla casa e lontani dalle ...... Leggi anchetorna in tv dopo il Gf Vip Orietta ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciata a tutti quei concorrenti del Gf Vip che nella Casa hanno assunto un ...

Antonella Fiordelisi infiamma i social in bikini leopardato: ammiratori a bocca aperta Golssip

Nel corso delle ultime ore il nome di Edoardo Donnamaria è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip: ecco il motivo ...Antonella Fiordelisi si mostra sui social orgogliosa per il suo primo progetto: una collezione di gioielli in argento, di cui ha spoilerato la collana "The Queen" ...