Anticipazioni Uomini e Donne | slittano la registrazioni del 6 e 7 maggio 2023 | ecco quando ci saranno le ultime riprese

(Di sabato 6 maggio 2023)va in pausa prima del previsto e secondo lel’ultima registrazione della puntata del programma di Maria De Filippi, fissata per sabato e domenica 7, subirà uno slittamento per lasciare spazio alla semifinale del Serale di Amici 22, che andrà in onda stasera alle 21:20 in diretta su Canale 5 e Witty Tv on demand, dunque ledel trono classico e over cambiano data. Ci sono alte possibilità che la prossima settimana avvengano le scelte dei due tronisti in carica, Luca Daffrè e Nicole Santinelli, che dovranno affrettarsi a prendere una decisione., annullate ledel 6 e 7: ...