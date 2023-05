Ansia Milan | infortunio per Leao contro la Lazio | derby di Champions a rischio

...buona notizia per il, e non solo per la gara in corso contro la Lazio : tra pochi giorni in calendario c'è il derby di Champions League con l' Inter e le condizioni di Leao tengono in...- Ilè in, preoccupazione massima per le condizioni di uno dei giocatori più decisivi in rosa, anche in vista degli impegni cruciali a cui va incontro la squadra di Pioli. ...Leao ha chiesto il cambio (al suo posto Saelemaekers) mandando in apprensione ilin vista del derby europeo. PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano ...

Milan in ansia: guaio muscolare per Leao, costretto a fermarsi dopo ... Goal.com

Durante i primi minuti della partita contro i biancocelesti, l'attaccante ha accusato un risentimento muscolare e ha chiesto il cambio a Pioli ...L'attaccante rossonero è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nei primi minuti della sfida di campionato contro i biancocelesti ...