Amici | la sfida tra i prof | Cuccarini-Lo da brividi e il bacio che non ti aspetti

(Di sabato 6 maggio 2023) Anche nella serata semifinale dell’edizione 2023 didi Maria De Filippi non poteva mancare l’attesatra i.Un momento che regala sempre grande spettacolo, emozioni e divertimento al pubblico in studio e davanti alla tv che può anche ammirare un po’ del grande talento degli...

Durante il primo guanto didella serata, i professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno discusso.22, Mattia Zenzola fa una rivelazione choc: 'La mia paura più grande è...'22,...Da pochi minuti è finita la registrazione della semifinale del serale didi Maria De Filippi che " nonostante il rinvio dopo la positività al Covid di alcuni allievi e ...corso della prima, ...Chi è Angelina Mango La cantante, entrata a fine novembre nella scuola di22 con una, è un punto di riferimento per la squadra Cuccarini - Emanuel Lo. Figlia d'arte, suo padre era Mango , il cantautore lucano scomparso all'età di 60 anni nel 2014. Ma vediamo ...

Amici Anticipazioni 6 maggio 2023 ottava puntata Serale Tag24

Non solo Isobel, anche Mattia (sempre per la categoria ballo) ha raggiunto la finale di Amici 22. Cosa è successo ...Un’esibizione di Mattia Zenzola manda in estasi Cristiano Malgioglio, giudice di Amici. L’esibizione sulle note di un flamenco coinvolge il cantautore che esclama: “Ho le vampate, ha un erotismo ...