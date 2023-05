Amici | la semifinale stasera | eliminato | anticipazioni e covid

(Di sabato 6 maggio 2023) Va in onda, sabato 6 maggio, ladi. Una puntata che è stata incerta fino all'ultimo, come sanno i telespettatori del talent show di Canale 5, a causa della presunta positività aldi alcuni allievi. Una notizia, quest'ultima, non smentita né confermata dallo staff...

Finalmente, oggi 6 maggio, abbiamo la conferma dell'inizio ufficiale delle registrazioni delladel serale di22. In via del tutto eccezionale si è infatti scelto di registrare la puntata con un brevissimo scarto rispetto alla messa in onda in serata . Come di consueto infatti, ...Disputano ladile ballerine Isobel e Maddalena, il ballerino Mattia, i cantanti Wax e Aaron e la cantante Angelina. Uno di loro non arriverà in finale. I concorrenti al serale di ...PH: uff stampa Sei concorrenti alla puntata numero 8, un altro eliminato inad. Cosa vedremo nella puntata di sabato 6 maggio su Canale 5 Poche le anticipazioni in rete. Stavolta, la registrazione è stata posticipata a causa di alcuni casi di covid nella ...

Amici 22: superati i casi Covid, la semifinale su Canale 5 stasera, sabato 6 maggio La Gazzetta dello Sport

Dopo una serie di cancellazioni e rinvii, il 6 maggio è stata registrata l'ottava puntata del serale di Amici. A poche ore dalla sua messa in onda su Canale 5, in rete stanno iniziando a circolare le ...Questa sera, sabato 6 maggio 2023, va in onda la semifinale del Serale di Amici 2023 in diretta su Canale 5 con Maria De Filippi: anticipazioni su ...