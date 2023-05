Amici 22 | Emanuel Lo contro la Celentano I primi due finalisti del talent

Leggi su 361magazine

(Di sabato 6 maggio 2023) Nuove tensioni al Serale di22 traLo e Alessandra: chi sono idueSemifinale di22 e tensione che si taglia a fette negli studi del. Si eleggono iche nel corso della finale in programma domenica 14 maggio si contenderanno la vittoria. Puntata che ovviamente, come ampiamente prevedibile anche alla vigilia, ha nuovamente messo in mostra delle frizioni tra i vari prof scelti da Maria De Filippi, più nello specifico AlessandraedLo. I due si sono scagliati l’uno con l’altra perché le loro due allieve preferite, Maddalena e Isobel, rispettivamente, si sono messe alla prova es fidate sulle note di “Bizcochito”, brano della celebre artista ...