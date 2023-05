Amici 22 | anticipazioni semifinale oggi 6 maggio 2023 | decisi i finalisti

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 6 maggio 2023) Nella tarda mattinata disi registra ladi22 che come di consueto andrà in onda stasera, in prima serata su Canale 5. La registrazione delladel talent di Maria De Filippi comincerà subito dopo mezzogiorno e durerà come di consueto quasi tre ore. Proprio in questa penultima puntata di22 si decideranno i cinqueche si affronteranno sul palco domenica 14per conquistare l’ambita vittoria finale.si registra ladi22: in onda sempre stasera 6su Canale 5 Dopo giorni di dubbi e continui rinvii della registrazione delladi...