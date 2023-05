Amanda Anisimova prende una pausa dal tennis | “Il benessere mentale la mia priorità”

(Di sabato 6 maggio 2023), classe 2001, siunaindefinita dalper le preoccupazioni per la sua salute. La stessa statunitense si è confidata ai suoi followers su Instagram: “Ho davvero lottato con la mia salutee il mio esaurimento dall’estate del 2022. È diventato insopportabile partecipare ai tornei di. A questo punto, la miaè il miormi unaper un po’ di tempo. Ho lavorato più duramente che potevo per farcela”.ha raggiunto le semifinali dell’Open di Francia dopo aver battuto la campionessa in carica Simona Halep, all’età di 17 anni è stata la più giovane ad ...

Problemi di salute mentale per Anisimova: "E' insopportabile giocare" Corriere dello Sport

