Alto impatto a Torre Annunziata | identificate 98 persone

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) controllati 44 veicoli e contestate 4 violazioni del Codice della Strada Ieri mattina gli agenti del Commissariato di, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio aed in particolare in via Plinio, in piazza Imbriani e al parco Penniniello. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 98, di cui 26 con precedenti di polizia, controllati 44 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per non essersi fermato all’alt, e per aver consentito la guida a persona sprovvista di patente di guida, elevando sanzioni per un totale di 5.497 euro; infine, ritirata anche una carta di ...