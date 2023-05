Alternativa per Benevento | Perifano | “Sannio e Irpinia possono e devono ragionare insieme”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Luigi Diego, portavoce di “per” “Bene ha fatto il sindaco Clemente Mastella a convocare – assieme al presidente della Provincia Nino Lombardi – un tavolo di confronto sull’alta capacità Napoli-Bari e in particolare sulla piattaforma logistica Ufita e sullo scalo merci di Ponte Valentino. Condivido lo spirito dell’iniziativa:di un progetto di sviluppo integrato capace di valorizzare entrambi i territori, accantonando campanilismi che oggi non hanno ragione di esistere. Sono invece molto perplesso sulla scelta di non estendere la partecipazione alla deputazione regionale e nazionale. E’ ...