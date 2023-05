Allo Sperone di Palermo murales dell’artista Millo

(Di sabato 6 maggio 2023) Il quartieredi, alla periferia Sud della città, si prepara ad accogliere un nuovo intervento di arte urbana. L’ottavo. Sarà l’artista pugliese ma di fama internazionale, nel mese di giugno, a realizzare un nuovo murale su una delle pareti degli edifici di viale Giuseppe Di Vittorio, per un’iniziativa promossa dall’Alleanza Creativa167, che nel quartiere ha già realizzato duee uno a Lecce. “Un processo di rivitalizzazione quello promosso da167 che, partendo dal basso, coinvolge i quartieridie 167 di Lecce per accendere i riflettori, attraverso l’arte, sulle fragilità delle nostre città. I fondi per realizzare l’esperienza di giugno sono stati raccolti attraverso una festa di finanziamento ...

Per l'Alleanza Creativa Sperone167 è un intervento che si unisce ai primi due realizzatie uno a Lecce nel 2022: l'intervento delle Medianeras (2022) e "Gridalo al mondo" (2022)

Il quartiere Sperone di Palermo, alla periferia Sud della città, si prepara ad accogliere un nuovo intervento di arte urbana. L'ottavo. Sarà l'artista pugliese ma di fama internazionale Millo, nel mes