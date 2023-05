(Di sabato 6 maggio 2023) TORINO –. Quella di domani sarà “unache deve essere cosciente dell’importanza della partita. Mancano cinque gare, in questo weekend ci saranno degli scontri diretti e domani sera ne sapremo di più sulla quota Champions”, ha detto il tecnico bianconero alla vigilia di Atalanta-ntus. Una sfida con una posta in palio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: La ripresa secondo: “A Cremona sarà complicata, Napoli al momento favorita” “Il -15 non cambia nulla, pensiamo al campo”: parola dirassicura: “Trovato un equilibrio dopo la mazzata del -15”tranquillizza: “Non sono nervoso, ...

Per il rush finale,ha le idee chiare. "Noi stiamo cercando di fare quei punti che ci ... Infine, a precisa domanda se la squadra sia statanell'orgoglio dalla festa scudetto del Napoli, ...Condividi su: TORINO -sull'orgoglio. Quella di domani sarà 'una Juve che deve essere cosciente dell'importanza della partita. Mancano cinque gare, in questo weekend ci saranno degli scontri diretti e domani ...Per il rush finale,ha le idee chiare. "Noi stiamo cercando di fare quei punti che ci ... Infine, a precisa domanda se la squadra sia statanell'orgoglio dalla festa scudetto del Napoli, ...

Allegri punta sull'orgoglio Juve “A Bergamo gara importante” Il Tirreno

La Juventus, per il prossimo anno, sembra stia monitorando un nuovo giocatore per andare a rinforzare il reparto offensivo di Allegri.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...