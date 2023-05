Allegri | ' la Juve tornerà competitiva per il titolo'

(Di sabato 6 maggio 2023) "Quando vedi vincere gli altri ti viene ancora più voglia ma fa parte del gioco: dobbiamo far i complimenti al Napoli per quello che hanno fatto, hanno strameritato lo scudetto": questo il pensiero ...

In vista della partita del Gewiss Stadium, Massimiliano, allenatore bianconero, ha analizzato le insidie del match in conferenza stampa: "Ci aspettiamo unacosciente dell'importanza ...Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimilianonella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della trasferta in casa dell'Atalanta. "A cinque gare dalla fine, siamo coscienti ...'A Bergamo unacosciente dell'importanza della partita. Mancano cinque partite, già da questa giornata ne ... Con queste parole il tecnico bianconero, Massimiliano, è intervenuto alla ...

Juve e il Mondiale U20: non solo Soulé, Allegri ne può perdere altri due! Tuttosport

Dalla corsa Champions, alle possibili scelte di formazione: le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico della Juventus alla vigilia del match.Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro l'Atalanta. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Cosa deve fare la Juve domani "Una Juve ...