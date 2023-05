Allegri | il ds della Juve ed il successo del Napoli | “normale essere punti nell’orgoglio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 6 maggio 2023) Il campionato di Serie A prosegue. Inizia oggi una nuova giornata di sfide e spettacolo in campo dopo i festeggiamenti delper aver conquistato il titolo di campione d’Italia con 5 giornate di anticipo. Lantus prosegue la sua rincorsa alla Champions League e domani sfiderà l’Atalanta. Alla vigiliasfidaha parlato alla stampa: “siamo consapevoli che domani sera ne sapremo di più per quanto riguarda la quota Champions. Adesso a 73si entra matematicamente tra le prime 4, ma in base ai prossimi risultati potrebbero bastarne anche 72. Facciamo un passettino alla volta e pensiamo all’Atalanta. È sei partite che lanon batte la squadra di Gasperini, che è forte, ha fisicità ed è in ascesa e in lotta per qualificarsi alla prossima Champions. Io ho sempre ...