Allegri | “Giuntoli alla Juventus? Il 5 giugno si deciderà” Poi avvisa il Napoli

(Di sabato 6 maggio 2023) Massimiliano, allenatore della, affronta temi caldi come la possibile scelta dicome Direttore Sportivo, ilcampione e la sfida contro l’Atalanta. NOTIZIE CALCIOParla die Sfida Atalanta: Decisioni e Prospettive Future.vigilia della sfida trae Atalanta, in programma domenica 7 maggio alle 12:30, l’allenatore bianconero Massimilianoha tenuto una conferenza stampa per analizzare le insidie del match e affrontare alcuni temi caldi, tra cui la possibilità di Cristianocome nuovo Direttore Sportivo dellae il recente ...

Il Napoli ha vinto lo scudetto anche grazie al lavoro del ds, nome accostato sempre più ... è della società, quando la farà e se la farà me la comunicherà", spiegache ha ancora una ...Il Napoli ha vinto lo scudetto anche grazie al lavoro del ds, nome accostato sempre più ... è della società, quando la farà e se la farà me la comunicherà', spiegache ha ancora una ...Conferenza stampaNapoliBasteràper tornare al successo Cos'ha avuto in più il Napoli La festa del Napoli di questi giorni ha punto la squadra nell'orgoglio Tutte le ...

Allegri: "Giuntoli alla Juve Il 5 giugno la società deciderà. Su Pogba..." Corriere dello Sport

Serve il via libera di Aurelio De Laurentiis, per poter permettere all Juventus di imbastire una trattativa con Giuntoli. Secondo Tuttosport: "Il tempo dei sondaggi tramite intermediari e del casting ...Il tecnico bianconero alla vigilia sfida decisiva per il quarto posto: "Non li battiamo da sei partite, in casa sono forti". Torna Kean ...